"Дніпро" та "Хімік" вийшли у фінал Кубка України з баскетболу

Вирішальний матч турніру відбудеться в суботу в Харкові.

В п`ятницю відбулись два півфінальні матчі Кубку України з баскетболу, в яких "Дніпро" здолав "Авантаж-Політехнік" з Харкова, а "Хімік" з Южного одеську БІПу.

"Дніпро" виграв з рахунком 80:75, повідомляє офіційний сайт змагань..

У свою чергу, "Хімік" здолав георграфічних сусідів з Одеси з рахунком 69:61.

Баскетбол. Кубок України.

1/2 фіналу.

Дніпро – Авантаж-Політехнік – 80:75 (26:25, 24:17, 18:17, 12:16)

Дніпро: Шундель, Ревзін, Тимофеєнко, Глєбов, Мішула; Вільховецький, Загреба, Закурдаєв, Шевченко, Мірошниченко, Сизов.

Авантаж-Політехнік: Рочняк, Козлов, Барнс, Вуйович, Йованович; Рудаков, Кузнецов, Чугунов, Савченко, Колотілов.

БІПА - Хімік 61:69 (14:13, 25:16, 7:21, 15:19)

БІПА: Ефіанаї 23 + 13 підбирань - 3 втрати, Ноффле 10 + 5 підбирань + 2 перехоплення - 3 втрати, Артамонов 8 + 5 підбирань + 4 передачі, Блаус 8 + 7 підбирань + 3 передачі, Беліков 5 - старт, Крівцов 4 + 4 підбирання, Луценко 3, Тіщенко 0, Воєвода 0

Хімік: Колтер 25 + 6 підбирань + 4 передачі - 3 втрати, Марченко 12, Еріанс 6 + 4 підбирання, Павлов 6, Антіпов 2 + 6 підбирань - старт, Мальчевський 10 + 5 підбирань, Петров 7 + 9 підбирань + 6 передач - 3 втрати, Сівір 1