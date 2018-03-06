"Фінікс Санс" українця Леня увосьме поспіль залишився без плей-офф НБА

Команда за ці роки поміняла 5 головних тренерів і 88 гравців.

Команда Національної баскетбольної асоціації "Фінікс Санс" в поточному сезоні втратила всі математичні шанси на вихід в плей-офф.

У рамках чергового ігрового дня "Санс" зазнали поразки від "Майамі" (125:103), яке поставило хрест на шансах команди пробитися в плей-офф НБА, повідомляє SportaArena.

Український центровий Олексій Лень в черговий раз вийшов з лавки запасних і набрав 7 очок, а також здійснив 5 підбирань, але це не допомогло команді уникнути фіаско.

Це восьмий сезон поспіль без плей-офф для "Санс", і за цей час пройшло через команду 5 головних тренерів і 88 гравців.

Лень в нинішньому сезоні провів за "Фінікс" 55 матчів, набираючи в середньому по 8,2 очка, 7,7 підбору і 1,2 передачі за гру. Українець виступає за команду з 2013 року.