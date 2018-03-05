"Фінікс" українця Леня програв "Атланті" з різницею в 1 очко в матчі регулярного чемпіонату НБА

Гра завершилася з рахунком 112:113.

У ніч на понеділок у Національній баскетбольній асоціації "Фінікс Санз" з українцем Олексієм Ленєм у складі програв "Атланті Хоукс" з мінімальною різницею в 1 очко.

Гра завершилася з рахунком 112:113, повідомляє офіційний сайт ліги.

Українець не потрапив у стартовий склад своєї команди, провів на майданчику всього 2 хвилини 26 секунд і набрав лише 2 очки.

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4 березня.

Атланта – Фінікс 113:112 (29:23, 27:33, 30:31, 27:25)

Атланта: Прінс (22), Шредер (21 + 6 підбирань + 6 передач), Дорсі (12), Дедмон (7), Коллінз (4 + 7 підбирань) – старт; Ділейні (12), Пламли (10 + 11 підбирань), Мускала (10), Тейлор (8), Морріс (7).

Фінікс: Уоррен (35), Букер (20 + 5 втрат), Пейтон (11 + 10 підбирань + 14 передач), Бендер (6 + 8 передач), Чендлер (6) – старт; Крісс (17 + 4 блок-шота), Джексон (10), Деніелс (5), Лень (2; 2:25 хвилин), Гаррісон (0).

Вашингтон – Індіана 95:98 (20:30, 25:25, 20:25, 30:18)

Вашингтон: Бив (22 + 11 передач + 5 втрат), Портер (17 + 8 підбирань), Морріс (12 + 7 підбирань), Гортат (10 + 7 підбирань), Саторански (7) – старт; Скотт (10), Маинми (8 + 9 підбирань), Мікс (7), Фрейзер (2).

Індіана: Оладипо (33 + 7 підбирань), Богданович (20), Джозеф (16), Тернер (12 + 13 підбирань), Т. Янг (0) – старт; Сабоніс (8), Дж. Янг (4), Робінсон (2), Стівенсон (2), Ліф (0).

Торонто – Шарлотт 103:98 (26:21, 26:22, 30:26, 21:29)

Торонто: ДеРозан (19 + 8 передач), Валанчюнас (18 + 13 підбирань), Ібака (17 + 8 підбирань + 3 блок-шота), Лоурі (14 +10 підбирань), Міллер (0) – старт; Майлз (12), ВанВлит (12), Сиакам (7), Райт (4), Пелтль (0 + 3 блок-шота), Ногейра (0), Пауелл (0).

Шарлотт: Уокер (27 + 6 підбирань), Ховард (10 + 10 підбирань), Батюм (10 + 6 підбирань + 8 передач), Кідд-Килкрист (8), Вільямс (2) – старт; Лемб (16), Камінські (15), Зеллер (6 + 7 підборів), Картер-Вільямс (4), Грем (0).

Даллас – Новий Орлеан 109:126 (25:33, 24:32, 29:26, 31:35)

Даллас: Сміт (23 + 8 передач), Новіцкі (23 + 7 підбирань), Барнс (18 + 6 підбирань), Пауелл (5 + 11 підбирань), Феррел (5) – старт; Бареа (13), Макдермотт (10), Коллинсуорт (5), Ноел (4 + 8 підбирань), Межри (2), Хопсон (1), Клебер (0).

Новий Орлеан: Холідей (30 + 7 передач), Миротич (24), Девіс (23 + 13 підбирань + 3 блок-шота), Рондо (14 + 9 підбирань + 10 передач), Мур (7) – старт; Діалло (13 + 15 підбирань), Кларк (9), Лимон (1), Міллер (0), Лиггинс (0).

Мілуокі – Філадельфія 118:110 (31:43, 29:29, 33:14, 25:24)

Мілуокі: Адетокумбо (35 + 9 підбирань + 7 передач), Бледсоу (22 + 7 передач), Хенсон (11), Міддлтон (10), Снелл (7) – старт; Паркер (13 + 7 підбирань), Зеллер (11), Террі (9), Браун (0), Макеров (0).

Філадельфія: Шарич (25 + 6 підбирань), Эмбиид (19 + 8 підбирань), Медик (17), Сіммонс (12 + 15 передач), Ковінгтон (9) – старт; Белинелли (10), Ільясова (7), Макконнелл (6), Луваву-Кабарро (3), Джонсон (2).

Кліпперс – Бруклін 123:120 (32:27, 33:26, 26:33, 32:34)

Кліпперс: Ріверс (27), Харріс (26 + 8 підбирань + 3 блок-шота), Джордан (17 + 15 підбирань), Теодосич (14), Джонсон (0) – старт; Вільямс (21), Харрел (11), Торнвелл (5), Кілпатрік (0), Деккер (0).

Бруклін: Керолл (20 + 7 підбирань), Аллен (7 + 5 втрат), Расселл (6), Динуидди (6 + 10 передач), Крэбб (6) – старт; ЛеВерт (27), Харріс (19), Холліс-Джефферсон (15 + 8 підбирань), Каннінгем (14).

Сакраменто – Нью-Йорк 102:99 (32:20, 19:26, 32:26, 19:27)

Сакраменто: Богданович (22 + 7 передач), Лабиссьер (14 + 6 підбирань + 3 блок-шота), Джексон (12 + 6 підбирань), Куфос (12 + 8 підбирань), Фокс (10) – старт; Хилд (12), Картер (9), Мейсон (8), Темпл (3), Кабокло (0).

Нью-Йорк: Хардуэй (24), Кантер (14 + 16 підбирань), Лі (10), Бізлі (6 + 5 втрат), Мудиай (0) – старт; о'куінн (14 + 8 підбирань + 3 блок-шота), Берк (11 + 6 передач), Ниликина (7), Томас (5), Вільямс (4)