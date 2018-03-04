Одеський "ІнтерХім" вдруге здобув Кубок України з баскетболу серед жіночих команд

Одеситки здолали у фіналі "Київ-Баскет".

В неділю увосьме було розіграно Кубок України серед жінок, яким знову заволодів одеський "ІнтерХім-СДЮСШОР", здолавши у фіналі грізний Київ-Баскет.

Матч завершився з рахунком 74:66, повідомляє офіційний сайт змагань.

ІнтерХім-СДЮСШОР вирішив йти до кінця у своєму прагненні здобути трофей. Київ-Баскет розпочав звично і з початку матчу вирішив піти у відрив. Але одеситки не дали цього зробити. Господарки нервували. Кидки здалеку тільки через раз досягали мети. Тож після першої чверті Київ-Баскет вів 16:14 а на перерву команди пішли за рахунку 31:30 на користь «смугастих».

Третю чверть ІнтерХім розпочав вдало – Кристина Карп реалізувала «два з фолом» і вивела Одесу вперед 33:31. Це був сигнал відриватися. Такого ще не було - результативна атака далася Київ-Баскету лише на екваторі чверті, коли суперник вже вів +7! Але варто було Ольховик поцілити з-за дуги, як тим самим відповіла Мітіна - «нечуване нахабство» з боку гостей. Наприкінці цієї ділянки ІнтерХім вже вів +13.

Підопічні Ірини Щипакіної майстерно «вчепилися» у переможний результат. Цей шанс не можна було упускати. Згуртовані спільною метою одеситки лише раз підпустили суперниць на відстань одного влучного кидка – на екваторі заключної чверті Юркевічус скоротила відставання до -2 – 51:53. Але психологічна стійкість у гостей була на висоті. Вони знову відірвалися на безпечну відстань і гросмейстерські провели останню хвилину матчу. Почали її з переваги +7, а закінчили +8. Символічно склала повноваження володарки Кубка ще у складі Авангарда, а нині гравець Київ-Баскета Ксенія Афанасьєва, поціливши з-за дуги і встановивши остаточний рахунок матчу 74:66 на користь одеситок.

ІнтерХім-СДЮСШОР знову, через рік перерви, заволодів Кубком України.

Кубок України Жінки

Фінал

Київ-Баскет – ІнтерХім-СДЮСШОР 66:74 (16:14, 15:16, 11:21, 24:23)

Усі володарі Кубка України серед жінок:

1993 – Козачка-ЗАЛК (Запоріжжя),

1994 – Козачка-ЗАЛК,

2006/2007 – Козачка-ЗАЛК,

2007/2008 – Козачка-ЗАЛК,

2008/2009 – Козачка-ЗАЛК.

2015/2016 – ІнтерХім-СДЮСШОР (Одеса).

2016/2017 – Авангард (Київ).

2017/2018 – ІнтерХім-СДЮСШОР (Одеса).