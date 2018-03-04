"Дніпро" знову переміг "Будівельник" в баскетбольній Суперлізі

16:23, 04 березня 2018
Баскетбол
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&quot;Будівельник&quot; знову поступився &quot;Дніпру&quot; / fbu.ua

Матч завершився з рахунком 75:70, повідомляє офіційний сайт змагань.

В іншому матчі дня харківський "Авантаж-Політехнік" поступився "Черкаським Мавпам" з рахунком 75:96.

Суперліга. 4 березня

Дніпро – Будівельник – 75:70 (19:20, 19:11, 18:17, 19:22)

Дніпро: Шундель 3+3пд, Ревзін 7+2пд,3пр, Шевченко 18+10пд,2пр, Тимофеєнко 21+7пд,1пр, Мішула 18+6пр; Закурдаєв 4+1пд,3пр, Мироненко 2+8пд, Сизов 2+6пд,1пр.

Будівельник: Місяць 7+1пд,2пр, Сандул 8+7пд,1пр, Крутоус 4+1пр, Отверченко 8+2пд,3пр, Дугат 26+6пд,7пр; Анісімов 7+2пд, Вінтоняк 2+2пд, Зотов 4+2пр, Дроздов 4+7пд,2пр.

БК “Авантаж-Політехнік” – БК “Черкаські Мавпи” – 75:96

БК “Авантаж-Політехнік”: Барнс – 21оч, 8пб; Рочняк – 14оч, 7пб.

БК “Черкаські Мавпи”: Девіс – 24оч, 5пб; Кобець – 23оч.

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Теги: #баскетбол#БК Будівельник