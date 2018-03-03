"Хімік" здобув важку перемогу в Запоріжжі, БІПА зламала "Миколаїв" у баскетбольній Суперлізі

Відбулися два матчі регулярного чемпіонату.

У регулярному чемпіонаті баскетбольної Суперліги відбулися два матчі. БІПА на виїзді здолала "Миколаїв" - підсумок гри вирішився у напруженій кінцівці. "Хімік" в гостях здобув перемогу в матчі з "Запоріжжям". Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

МБК Миколаїв - БІПА - 85:89 (20:22, 25:21, 18:19, 22:27)

МБК Миколаїв: Тонченко (5 + 12 передач), Денис Іванов (6), Онуфрієв (9), Носков (13 + 6 підбирань + 6 передач), Кушніров (11 + 11 підбирань + 4 передачі + 2 блок-шота) – старт; Анікієнко (5), Жуковський (16), Давидюк (13), Хохоник, Попов (7), Гуржій

БІПА: Артамонов (17 + 9 передач), Луценко (8 + 5 підбирань + 2 блок-шота), Ефіанайі (16 + 11 підбирань), Кривцов (9), Блаус (12 + 8 підбирань) – старт; Тищенко (7), Воєвода, Балабан (10), Ноффле (10)

БК Запоріжжя-ZOG — Хімік 79:86 (22:19, 14:25, 27:22, 16:20)

Запоріжжя: Ткачук (5), Щепкін (19 + 6 підбирань), Овдєєнко (6), Нікітін (2), Анісімов (12 + 10 підбирань + 3 блок-шота) — старт; Ворник (11), Буц (7), Кожем'якін (10), Кондраков (7 + 5 передач), Теряник (0).

Хімік: Колтер (26 + 11 передач + 5 втрат), Марченко (2), Еріанс (19 + 5 підбирань), Павлов (21 + 9 підбирань), Антипов (5 + 9 підбирань) — старт; Мальчевський (7 + 6 підбирань), Сивир (6), Войналович (0).