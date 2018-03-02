"Черкаські мавпи" крупно обіграли "Дніпро", "Будівельник" здобув важку перемогу в Харкові

Відбулися два матчі баскетбольної Суперліги.

«Черкаські мавпи» в матчі регулярного чемпіонату України з баскетболу на виїзді розгромили першу команду Суперліги «Дніпро», повідомляє офіційний сайт турніру.

Перші три чверті залишилися за гостями і лише в заключній десятихвилинці підопічні Журавльова трохи скоротили відставання, яке, втім, все одно залишилося досить значним.

Зазначимо, що це вже друга перемога «Мавп» над «Дніпром» у поточному сезоні.

«Дніпро» — «Черкаські Мавпи» 69:83 (9:19, 24:25, 14:25, 22:14).

«Дніпро»: Мишула (7 + 5 втрат + 3 перехоплення), Шундель (8 + 5 підбирань + 3 перехоплення), Ревзін (11 + 5 підбирань), Шевченко (17), Тимофієнко (8) — старт; Закурдаєв (9 + 4 передачі), Сізов (9 + 7 підбирань), Мироненко (0 + 9 підбирань).

«Черкаські Мавпи»: Бояркін (4), Кольченко (24), Конєв (10), Липовцев (0 + 4 підбирання + 4 передачі), Девіс (6 + 6 підбирань) — старт; Конате (9 + 6 підбирань), Кобець (25), Ткаченко (3), Беллфілд (2 + 6 передач + 6 втрат), Руслов.

"Будівельник", який йде на другому місці в турнірній таблиці Суперліги, у матчі регулярного чемпіонату України зумів на виїзді у Харкові обіграти «Політехнік».

Столична команда дуже переконливо почала гру і вже після першої чверті вела «+14». Проте наступні дві десятихвилинки пройшли вже з перевагою господарів. Перед заключною чвертю команди розділяло всього п'ять балів, але їх, втім, харків'янам відіграти не вдалося.

Найрезультативнішим гравцем матчу в складі «Будівельника» став Місяць (13 очок), в "Політехніці" – Барнс (16 очок).

Нагадаємо, в попередньому турі кияни поступилися «Запоріжжю», а «Політехнік» програв БІПі.

«Політехнік» — «Будівельник» 65:70 (11:25, 18:14, 20:15, 16:16)

«Політехнік»: Йованович (7), Барнс (16 + 7 підбирань), Рудаков (2 + 6 підбирань), Рочняк (8 + 7 підбирань), Колотілов (4) — старт; Козлов (13 + 6 передач), Кузнєцов (0 + 6 підбирань), Чугунов, Вуйович (15 + 8 підбирань).

«Будівельник»: Зотов (2 + 6 передач + 4 перехоплення), Дугат (13 + 10 підбирань), Крутоус (13 + 5 підбирань), Дроздов (7 + 8 підбирань), Сандул (10 + 5 підбирань) — старт; Анісімов (12 + 6 підбирань), Вінтоняк, Місяць (13), Дзюба.