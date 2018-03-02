"Лейкерс" обіграли "Майамі", "Клівленд" поступився "Філадельфії" в НБА

"Сакраменто" обіграв "Бруклін" в овертаймі.

Напередодні пройшли чергові матчі регулярного чемпіонату НБА. "Лейкерс" впевнено обіграли на виїзді "Майамі", а "Клівленд" програв "Філадельфії", повідомляє офіційний сайт турніру. Майамі – Лейкерс 113:131 (36:33, 26:40, 32:31, 19:27) Майамі: Драгіч (19 + 7 передач), Вінслоу (17 + 5 підбирань), Річардсон (15), Уайтсайд (6 + 7 підбирань), Оліник (0) – старт; Уейд (25), Адебайо (15 + 10 підбирань), Макгрудер (10), Джонсон (6 + 5 передач), Беббіт (0), Мікі (0). Лейкерс: Рендл (25 + 6 підбирань), Інгрем (19 + 5 підбирань + 5 передач), Колдуелл-Поуп (18), Лопес (10), Болл (8 + 6 підбирань + 7 передач) – старт; Томас (29 + 6 передач), Кузма (16 + 6 підбирань), Зубац (6), Енніс (0), Пейтон II (0), Брайант (0). Клівленд – Філадельфія 97:108 (29:32, 27:27, 15:18, 26:31) Клівленд: Джеймс (30 + 9 підбирань + 8 передач), Худд (11 + 5 підбирань + 5 передач), Хілл (7), Томпсон (6 + 11 підбирань), Осман (6) – старт; Ненс-молодший (13 + 7 підбирань), Кларксон (10), Корвер (9), Грін (5), Перрантес (0). Філадельфія: Редик (22), Сіммонс (18 + 9 підбирань + 8 передач), Ембіід (17 + 14 підбирань + 6 передач), Шарич (16 + 9 підбирань), Ковінгтон (10 + 10 підбирань) – старт; Белінеллі (11), Джонсон (6 + 5 підбирань), Ільясова (6), Макконнелл (2). Сакраменто – Бруклін 116:111 OT (22:31, 31:20, 20:28, 27:21, 16:11) Сакраменто: Коулі-Стайн (17 + 7 підбирань + 6 передач), Фокс (17), Богданович (16), Лабіссьєр (11), Джексон (6) – старт; Хілд (7), Мейсон (7), Темпл (7), Куфос (6 + 11 підбирань). Бруклін: Керолл (21 + 7 підбирань), Кребб (17), Аллен (14 + 11 підбирань), Расселл (9 + 10 передач), Динуідді (6) – старт; Харріс (11), Каннінгем (7 + 6 підбирань), Холліс-Джефферсон (7), ЛеВерт (6). Портленд – Міннесота 108:99 (19:24, 25:25, 31:29, 33:21) Портленд: Ліллард (35 + 7 підбирань), Макколлум (19), Нуркич (16 + 6 підбирань), Аміну (10 + 12 підбирань), Харклесс (0) – старт; Напьєр (16), Девіс (10 + 11 підбирань), Коллінз (2), Тернер (0), Коннотон (0). Міннесота: Таунс (34 + 17 підбирань + 3 блок-шота), Віггінс (21), Тіг (13 + 5 втрат), Гібсон (9), Бьєліца (8 + 12 підбирань) – старт; Кроуфорд (10), Дженг (2), Джонс (2), Джордж-Хант (0).

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