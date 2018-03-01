"БІПА-Одеса" всуху виграла сезонну серію у "Запоріжжя-ZOG", "Хімік" не доїхав до Миколаєва

Матч в Запоріжжі завершився з рахунком 59:84.

В Запоріжжі завершився єдиний ігровий матч дня української баскетбольної Суперліги, в якому одеська БІПА перемогла "Запоріжжя-ZOG" й всуху виграла сезонну серію в регулярному чемпіонаті, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч в Запоріжжі завершився з рахунком 59:84.

У свою чергу, в Миколаєві не відбувся матч місцевої команди проти южненського "Хіміка". Гості через важкі погодні умови не зуміли дістатися місця проведення гри.

Баскетбол. Суперліга. 1 березня.

Запоріжжя-ZOG - БІПА-Одеса 59:84 (21:20, 14:20, 16:19, 8:25)

Запоріжжя-ZOG: Щепкін 18, Анісімов 8 + 9 підбирань, Овдєєнко 4 + 8 підбирань + 5 передач, Нікітін 2, Ткачук 2 - старт, Ворнік 12 + 4 підбирання, Кожемякін 5 + 5 передач, Кондраков 5, Буц 3

БІПА: Тіщенко 14 + 9 підбирань + 2 перехоплення, Луценко 13, Артамонов 11 + 12 передач + 11 підбирань, Крівцов 7, Танкслі 7 - старт, Блаус 13 + 8 підбирань, Воєвода 8, Ноффле 6 + 5 підбирань + 4 передачі, Балабан 5 + 5 підбирань