Три українських баскетболісти отримали довічні дискваліфікації

Три гравці команд вищої української ліги покарані за організацію договірного матчу.

Три українські баскетболісти отримали довічні дискваліфікації за організацію договірного матчу в чемпіонаті України.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Правова комісія Федерації винесла своє рішення по скандальному матчу вищої ліги (другого за силою дивізіону) "Кремінь" - "Харківські Соколи", який відбувся 4 лютого.

Після цієї гри президент харків'ян Сергій Чебишев виступив з відкритою заявою щодо того, що двоє гравців його команди — Сергій Гущін і Микита Базилев — могли бути причетні до організації матчу з фіксованим результатом. Після цього обидва були відраховані з розташування харківської команди за рішенням команди і керівництва клубу. «Кремінь» також усунув від матчів захисника Івана Тимощука.

Комісія, взявши до уваги пояснення гравців, а також провівши детальний аналіз матчу, винесла своє рішення. Дії трьох гравців були визнані такими, що здійснені з метою протиправного впливу на результат і підпадають під статтю 20 дисциплінарних санкцій ФБУ.

У відповідності зі статтею 27 того ж документа, Федерація довічно дискваліфікувала Івана Тимощука, Сергія Гущіна і Микиту Базилева, заборонивши їм займати будь-яку посаду, пов'язану з баскетболом (адміністративну, спортивну, професійну тощо).