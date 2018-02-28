"Клівленд" обіграв "Бруклін", "Майамі" вирвав перемогу у "Філадельфії" в НБА

Відбулися матчі регулярного чемпіонату.

У ніч на 28 лютого в регулярному чемпіонаті Національної баскетбольної асоціації відбулося шість матчів. Про це повідомляє офіційний сайт НБА. Клівленд – Бруклін 129:123 (25:29, 35:32, 34:30, 35:32) Клівленд: Джеймс (31 + 12 підбирань + 11 передач), Хілл (26), Корвер (18), Худ (14), Кларксон (14), Ненсі-молодший (10 + 10 підбирань) Бруклін: Расселл (25), ЛеВерт (18), Керролл (16), Холліс-Джефферсон (14 ), Аллен (13), Кребб (13), Динуідді (11 + 11 передач) Шарлотт – Чикаго 118:103 (26:29, 25:22, 36:27, 31:25) Шарлотт: Уокер (31), Ховард (24), Лемб (15), Вільямс (14), Камінські (11), Батюм (10 + 12 передач) Чикаго: ЛаВін (21), Валентайн (14), Портіс (12 + 10 підбирань), Фелісіо (12), Маркканен (11), Нваба (11), Данн (10) Майамі – Філадельфія 102:101 (17:24, 28:24, 28:27, 29:26) Майамі: Уейд (27), Драгіч (21), Тайлер Джонсон (16), Уайтсайд (15 + 11 підбирань), Оліник (9) Філадельфія: Ембіід (23), Шарич (21), Редик (15), Белінеллі (13), Сіммонс (11) Мілуокі – Вашингтон 104:107 (22:40, 28:24, 31:20, 23:23) Мілуокі: Адетокумбо (23 + 13 підбирань), Паркер (19), Міддлтон (17), Бледсоу (17), Снелл (8) Вашингтон: Біл (21), Портер (17), Морріс (14), Убре (13), Саторанскі (8), Маінмі (8), Фрейзер (8), Мікс (8) Портленд – Сакраменто 116:99 (36:26, 30:27, 22:27, 28:19) Портленд: Ліллард (26 + 12 передач), Напьєр (20), Нуркич (17), Аміну (13), Макколлум (11), Харклесс (10) Девіс (9 + 12 підбирань) Сакраменто: Рендолф (20), Коулі-Стайн (17 + 10 підбирань), Богданович (14), Фокс (13), Картер (10) Денвер – Кліпперс 120:122 (33:24, 25:28, 30:29, 32:41) Денвер: Харріс (23), Бартон (19), Чендлер (18), Йокіч (18), Мюррей (18), Пламлі (10) Кліпперс: Вільямс (25), Мар'янович (18), Ріверс (17), Уоллес (16), Харрелл (15), Теодосич (11)

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