На гравця збірної Парагваю під час матчу впав баскетбольний щит (відео)

17:27, 27 лютого 2018
Баскетбол
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На гравця збірної Парагваю Перальту (№10) упа баскетбольний щит / fiba.basketball

Інцидент стався в першій чверті. Баскетболіст намагався продовжити зустріч, проте був змушений достроково завершити гру, повідомляє Marca.

Перальті знадобилася медична допомога, проте незабаром сам спортсмен виклав у твіттері своє селфі з перев'язаною головою. "Спасибі всім за слова підтримки. Хочу сказати, що я вже в порядку. Було тільки одне розсічення", - повідомив Перальта.

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Теги: #баскетбол курйози