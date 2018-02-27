На гравця збірної Парагваю під час матчу впав баскетбольний щит (відео)
Під час баскетбольного матчу кваліфікації ЧС-2019 між Парагваєм і Аргентиною (61:83) на форварда збірної Парагваю Алехандро Перальту впав баскетбольний щит.
Інцидент стався в першій чверті. Баскетболіст намагався продовжити зустріч, проте був змушений достроково завершити гру, повідомляє Marca.
Tremendo lo qué pasó en Olavarría. La hunde Delía y se cae la jirafa sobre Alejandro de Peralta Paraguay. Por ahora solo un corte y no volver a jugar. Pudo sacarla mucho peor. pic.twitter.com/Mh1KNt93LU— Leandro Mayo (@MayoLeandro14) February 27, 2018
Перальті знадобилася медична допомога, проте незабаром сам спортсмен виклав у твіттері своє селфі з перев'язаною головою. "Спасибі всім за слова підтримки. Хочу сказати, що я вже в порядку. Було тільки одне розсічення", - повідомив Перальта.
Gracias a todo por sus mensajes.. quiero decirles que estoy bien por suerte.. tuve sólo un corte.. gracias de vd.. pic.twitter.com/3j1V1bvCuD— Alejandro Peralta (@Ale_Peralta91) February 27, 2018