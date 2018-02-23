Збірна України з баскетболу обіграла Латвію у відбірковому матчі ЧС-2019

Гра завершилася з рахунком 82:68.

У Ризі завершився матч 3-го туру групового етапу відбіркового турніру чемпіонату світу-2019 з баскетболу, в якому збірна України обіграла в гостях команду Латвії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 82:68.

Українці вели гру протягом всього матчу. Вже в першій чверті команда створила собі солідний відрив у 11 очок - 24:13. Потім, у другій і третій 10-хвилинках наша команда дозволила супернику трохи наблизитися до себе - 16:17 і 19:22.

Але, в заключному четвертому періоді, українці знову заграли більш ніж впевнено і здобули заслужену перемогу - 23:16 і 82:68 на користь збірної України.

Найрезультативнішим гравцем матчу у складі збірної України став В'ячеслав Кравцов - 22 очки.

Таким чином, на рахунку збірної України 2 перемоги (над Швецією і Латвією) і поразка від збірної Туреччини.

26 лютого збірна України прийме команду Швеції в київському Палаці спорту. Початок матчу - о 19.00