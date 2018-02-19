"Команда Леброна" обіграла "команду Каррі" у Матчі всіх зірок НБА

Капітан переможців Леброн Джеймс отримав титул кращого гравця поєдинку.

У Лос-Анджелесі відбувся 67-й Матч всіх зірок НБА.

В наполегливому поєдинку «Команда Леброна Джеймса» перемогла «Команду Стефена Каррі» з рахунком 148:145, повідомляє офіційний сайт змагань.

Титул MVP зустрічі отримав капітан переможців Леброн Джеймс, в активі якого дабл-дабл - 29 очок і 10 підбирань. Кевін Дюрант набрав 19 очок, Пол Джордж – 16.

У складі суперників Демар Дерозан і Дем'єн Ліллард записали на свій рахунок по 21 очку. Карл Ентоні Таунс відзначився дабл-даблом з 17 очок і 10 підбирань.

Команда Стефена – Команда ЛеБрона 145:148 (42:31, 36:45, 34:33, 33:39)

Команда Стефена: Дерозан (21), Ембіід (19 + 8 підбирань), Адетокумбо (16 + 7 підбирань), Харден (12 + 7 підбирань + 8 передач), Каррі (11 + 6 втрат) – старт; Ліллард(21), Таунс (17 + 10 підбирань), Томпсон (15), Хорфорд (6), Лоурі (4 + 7 підбирань + 11 передач), Грін (3).

Команда Леброна: Джеймс (29 + 10 підбирань + 8 передач + 5 втрат), Дюрант (19), Ірвінг (13 + 7 підбирань + 9 передач), Девіс (12), Уестбрук (11 + 8 підбирань + 8 передач) – старт; Джордж (16), Біл (14), Драммонд (14), Вокер (11),Оладіпо (7), Драгіч (2), Олдрідж (0).