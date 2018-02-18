"Дніпро" обіграв "Хімік", БІПА зломила опір "Політехніка" у баскетбольній Суперлізі

Відбулися два матчі регулярної першості.

В неділю відбулися два матчі баскетбольної Суперліги. БК «Дніпро» у дуже напруженому поєдинку регулярного чемпіонату на виїзді зумів обіграти «Хімік».

Весь поєдинок команди провели у практично у рівній боротьбі і до кінця четвертої чверті ніхто не мав істотної переваги. А тому глядачі на арені в Южному отримали захоплюючу кінцівку, за підсумками якої більш вдалими виявилися гості.

Ця перемога стала шостою поспіль для підопічних Дениса Журавльова, вони продовжують одноосібно очолювати турнірну таблицю Суперліги. У свою чергу «Хімік» поки йде на четвертому місці.

«Хімік» — «Дніпро» 90:93 (14:17, 25:27, 29:24, 22:25)

«Хімік»: Колтер (27 + 8 підбирань + 8 передач), Марченко (4), Еріанс (21 + 4 підбирання), Мальчевський (14), Антипов (9 + 9 підбирань + 4 передачі) — старт; Павлов (9), Войналович (6).

«Дніпро»: Вільховецький (5), Мишула (19 + 5 передач), Ревзін (11), Глєбов (11 + 7 підбирань + 10 передач), Шевченко (16 + 12 підбирань) — старт; Шундель (13 + 6 підбирань), Закурдаєв (5 + 5 передач), Мироненко (7), Сізов (6).

БІПА в свою чергу обіграла «Політехнік» у домашньому матчі регулярного чемпіонату.

Перша половина поєдинку пройшла у практично рівній боротьбі, однак гості все ж пішли на велику перерву, маючи певну перевагу. А ось третя і четверта чверті залишилися за одеситами, які зуміли перервати неприємну серію з чотирьох поразок поспіль.

Відзначимо, що в турнірній таблиці чемпіонату України БІПА йде на шостому місці, а «Політехнік» – на сьомому.

БІПА — «Політехнік» 76:67 (22:22, 17:21, 17:10, 20:14)

«БІПА»: Артамонов (13 + 5 передач), Ноффле (6), Ефіанайі (9 + 13 підбирань + 5 втрат), Кривцов (12 + 6 підбирань + 4 втрати), Блаус (13 + 6 підбирань) — старт; Луценко (7 + 5 передач), Тищенко, Прокопенко (13), Воєвода (3), Балабан.

«Політехнік»: Йованович (17 + 4 підбирання), Козлов (10 + 4 передачі), Барнс (12 + 5 передач), Тарасенко (2), Вуйович (9) — старт; Рочняк (12 + 7 підбирань), Рудаков (2 + 10 підбирань), Кузнєцов, Колотілов (3)