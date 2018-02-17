Баскетбольний "Запоріжжя-ZOG" у столиці сенсаційно переміг чемпіона України "Будівельник"

Матч завершився з рахунком 78:84.

У Києві завершився матч регулярного чемпіонату України з баскетболу, в якому "Будівельк" приймач "Запоріжжя-ZOG" і сенсаційно поступився супернику, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 78:84.

Команди провели рівну першу половину. Господарі, яким знову не могли допомогти Руслан Отверченко та Олександр Місяць, довше втягувалися до гри, дозволивши запоріжцям виграти першу чверть. Команда Плеханова мала значно кращий відсоток влучань у дебюті гри і рідше втрачала м'яча. У другій чверті столичному клубу вдалося вирівняти гру і перехопити ініціативу. В атаці у киян кращими були Зотов і Крутоус, які за першу половину на двох набрали 25 очок з 40 командних. Відзначимо невдалу першу частину гри для Дугата, який реалізував лише 1 кидок з 8. За рахунок невеликої переваги на щитах і кращого руху м'яча в атаці чемпіон зумів виграти другу десятихвилинку, отримавши символічне 1 очко переваги перед великою перервою.

Третю чверть краще провели гості. Команди практично відмовилися від позиційного нападу і не дуже викладалися в захисті. Така гра була на руку гостям, які оформивши ривок 11:4, виграли десятихвилинку і отримали 6 очок переваги перед вирішальним відрізком гри.

Коли, здавалося б, Будівельник почне відігравати відставання, Запоріжжя продовжило нарощувати перевагу. Підопічні Плеханова зробили черговий потужний ривок, відсунувши знекровлених господарів на дистанцію 14 очок за 7 хвилин до фінальної сирени. Кияни дали зловити кураж запоріжцям, які перемогу вже не віддали. Команді Коваля вдалося скоротити відставання до 8 очок зусиллями Дроздова і Анісімова, які набирали свої очки з фарби, а за 30 секунд до фінальної сирени точне дальнє влучання Дроздова залишило 5 очок від переваги гостей, але чотири точних штрафних Буца поставили крапку в цьому матчі. Запоріжжя оформило сенсаційну виїзну перемогу, вперше в сезоні обігравши Будівельник - 84:78.

Будівельник – Запоріжжя-ZOG 78:84 (18:22, 22:17, 16:23, 22:22)

Будівельник: Дугат 17 + 4 перехоплення – 4 втрати, Крутоус 17 + 5 передач + 4 підбирання, Зотов 15 + 9 передачі – 4 втрати, Анісімов 12 + 5 передач + 5 підбирань – 3 втрати, Вінтоняк 3 – старт, Дроздов 10 + 5 підбирань, Сандул 4 + 7 підбирань, Дзюба 0

Запоріжжя-ZOG: Щепкін 22 + 3 передачі – 6 втрат, Анісімов 9, Ткачук 4, Нікітін 2, Овдєєнко 2 – старт, Кондраков 12 + 6 передач + 5 підбирань, Кожемякін 11, Теряник 9, Буц 8, Ворнік 5 + 6 підбирань