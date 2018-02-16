Баскетбольний "Дніпро" продовжив переможну серію в Одесі, "Хімік" здолав "Політехніх" в Южному

В українській баскетбольній Суперлізі відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.

В п`ятницю в українській баскетбольній Суперлізі відбулися два матчі регулярного чемпіонату, в яких київський "Будівельник" переміг в Одесі місцеву БІПА, а "Хімік" в Южному здолав харківський "Авантаж-Політехнік", повідомляє офіційний сайт змагань.

Лідер турнірної таблиці регулярного чемпіонату "Дніпро" виграв з рахунком 75:68. Героєм матчу став капітан "Дніпра" Станіслав Тимофеєнко, який не дозволяв господарям розігнатися упродовж усього поєдинку. Сам він набрав 26 очок та зробив 11 підбирань.

У свою чергу, "Хімк" вчисту виграв сезонну серію у "Авантаж-Політехніка", здобувши перемогу в усіх чотирьох очних баталіях.

Баскетбол. Суперліга

16 лютого

БІПА-Одеса – Дніпро – 68:75 (20:25, 10:18, 17:20, 21:12)

БІПА-Одеса: Артамонов, Кривцов, Тищенко, Прокопенко, Танкслі; Луценко, Беліков, Воєвода, Ноффлет, Лаурис, Балабан.

Дніпро: Вільховецький, Ревзін, Тимофеєнко, Глєбов, Мішула; Шундель, Закурдаєв, Шевченко, Мироненко, Сизов.

Хімік - Авантаж-Політехнік 92:69 (26:14, 21:21, 18:22, 27:12)

Хімік: Антіпов 24 + 10 підбирань, Колтер 17 + 10 передач, Павлов 15, Аріанс 10, Сидоров 5 + 5 підбирань + 4 передачі - старт, Мальчевський 8, Марченко 5, Войналович 5

Політехнік: Вуйович 20 + 5 підбирань, Рочняк 16, Козлов 9 + 7 передач, Йованович 8, Барнс 6 + 7 підбирань + 6 передач - старт, Тарасенко 4, Чугунов 2, Кузнєцов 2, Рудаков 2