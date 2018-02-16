"Денвер" обіграв "Мілуокі", "Лейкерс поступився Міннесоті" в останніх іграх перед канікулами на Матч всіх зірок НБА

Регулярний чемпіонат переривається на найближчі 7 днів.

У ніч на п'ятницю в Національній баскетбольній асоціації відбулися два матчі, в яких "Денвер Наггетс" обіграв "Мілуокі Бакс", а "Лос-Анджелес Лейкерс" поступилися "Міннесоті Тимбервулз", повідомляє офіційний сайт ліги.

Після цих матчів всі клуби ліги відправилися на канікули, у зв'язку з Матчем всіх зірок НБА. Наступні ігри регулярного чемпіонату НБА відбудуться у ніч на п'ятницю, 23 лютого.

НБА. Регулярний чемпіонат.

15 лютого.

Мілуокі – Денвер 123:134 (28:35, 34:39, 26:33, 35:27)

Мілуокі: Адетокумбо (36 + 11 підбирань + 13 передач + 6 втрат), Бледсоу (27 + 8 передач), Міддлтон (17 + 7 підбирань), Снелл (10), Макеров (4) – старт; Зеллер (14 + 5 підбирань), Паркер (12 + 5 підбирань), Браун (3 + 5 підбирань), Террі (0), Кілпатрік (0), Манфорд (0), Вілсон (0), Пламли (0).

Денвер: Йокіч (30 + 15 підбирань + 17 передач + 8 втрат), Гері Харріс (28), Мюррей (26 + 5 підбирань + 5 передач), Бартон (19 + 7 підбирань + 5 передач), Чендлер (11) – старт; Лайлс (12), Девін Харріс (6), Эрнангомес (2), Артур (0), Бізлі (0).

Міннесота – Лейкерс 119:111 (35:39, 27:26, 22:26, 35:20)

Міннесота: Гібсон (28 + 7 підбирань), Батлер (24 + 5 підбирань), Тіг (20 + 6 передач), Таунс (10 + 19 підбирань), Віггінс (8) – старт; Кроуфорд (15), Джонс (8), Дженг (6 + 5 підбирань), Бьелица (0).

Лейкерс: Рендл (23 + 9 підбирань), Колдуелл-Поуп (17 + 11 підбирань + 6 передач), Інгрем (17 + 5 передач), Харт (8), Лопес (6) – старт; Зубац (19 + 11 підбирань), Кузма (8), Томас (7 + 5 передач), Брюер (6).