Клуби українських легіонерів програли матчі 2-го туру баскетбольного Єврокубка

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

"Нансі" в гостях грав проти італійського "Виртуса" і команді трохи не вистачило до перемоги в Римі. Французи програли з мінімальною за баскетбольними мірками різницею у 5 очок - 79:84. Гладир вийшов на паркет у стартовому складі своєї команди і за 31 хвилину набрав 20 очок (двухочкові - 2/3, триочкові - 3/9, штрафні - 7/9), зробив 2 підбирання, 1 результативну передачу, перехоплення, блок-шот і допустив 2 втрати. Рейтинг ефективності українського снайпера склав 16 балів.

Після цієї поразки "Нансі" розташувався на 4-му місці в турнірній таблиці групи С серед 6 команд - 1 перемога і 1 поразка.

У свою чергу, "Ліетувос Рітас" грав у румунському Плоєшті з місцевим "Асесофтом", поступившись господарям майданчика з різницею в 20 балів - 83:103. Натяжко провів на паркеті трохи більше трьох хвилин, за які він встиг набрати одне очко (двухочкові - 0/1, штрафні - 1/2) і заробити на собі фол.

Литовська команда йде на 3-му місці в таблиці Групи Е, також вигравши 1 матч за 1 поразки.

Як повідомляв УНІАН, українські баскетбольні клуби в нинішньому сезоні в міжнародних змаганнях участі не беруть.