Збірна України з футболу увійшла в Топ-20 світового рейтингу

Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

У новому рейтингу, порівняно з минулим місяцем, підопічні Михайла Фоменка піднялися на 5 рядків - з 24-го на 19-е місце. В активі команди, яка обіграла за минулий період у відбіркових матчах Євро-2016 збірні Білорусі та Македонії, 920 очок.

Серед інших, українці обійшли збірну Англії, яка із-за невдач останніх місяців перебуває лише на 20-му місці. Крім того, сильно опустилася в рейтингу і збірна Росії, яка зараз займає 30-е місце.

Десятку найсильніших національних збірних світу на даний момент складають команди Німеччини, Аргентини, Колумбії, Бельгії, Голландії, Бразилії, Франції, Уругваю, Португалії та Іспанії.

Як повідомляв УНІАН, рейтинг ФІФА для національних збірних оновлюється раз на місяць. Наступна версія рейтингу буде опублікована 27 листопада.