"Металіст" програв матч Ліги Європи польській "Легії"

На столичному стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського завершився матч 3-го раунду групового етапу Ліги Європи, в якому харківський "Металіст" приймав польську "Легію" (Варшава) і поступився з рахунком 0:1.

Доля матчу була вирішена в середині першого тайму.

Гра в Києві проходила у приблизно рівній боротьбі. Але, більш активні в атаці у середині першого тайму гості зуміли реалізувати один зі своїх моментів. На 28-й хвилині гол забив Ондрей Дуда. Гравець отримав пас від Міхала Кухарчика, зліва увійшов у штрафну, обіграв Айаллу Юссуфа і Олега Краснопьорова і потужно пробив під поперечину - 0:1.

У час, що залишився, особливо в кінцівці матчу, харків'яни мали перевагу, але не змогли реалізувати бодай один момент.

Таким чином, "Металіст" програв третій матч поспіль і залишився на останньому місці в турнірній таблиці Групи L - 0 очок. У "Легії", навпроти, 3 перемоги і максимальна кількість балів - 9. 2 - 3 місця ділять бельгійський "Локерен" і турецький "Трабзонспор". Вони по разу виграли в "Металіста" і програли "Легії". У четвер, в очному матчі 3-го туру вони визначать володаря 2-го місця в таблиці після першого кола змагань.