Дворазовий Олімпійський чемпіон Сочі завершив кар'єру

Про це він заявив на прес-конференції в Москві, повідомляє ТАСС.

Раніше Зубков заявляв, що хотів би продовжити кар'єру в спорті в якості головного чи старшого тренера збірної Росії, але не знайшов розуміння ні у Федерації бобслею Росії, ні в міністерстві спорту РФ.

На рахунку спортсмена окрім двох золотих медалей Ігор у Сочі, "срібло" Олімпіади 2006 року в четвірках і "бронза" Ігор-2010 у двійках. Крім того, на чемпіонаті світу 2011 року екіпажу Зубкова не було рівних у змаганнях бобів-двійок.