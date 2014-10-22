Дворазовий Олімпійський чемпіон Сочі завершив кар'єру

15:22, 22 жовтня 2014
Спорт
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Володар двох золотих медалей Олімпійських ігор у Сочі російський бобслеїст Олександр Зубков прийняв рішення завершити кар'єру спортсмена.

Зубков в Сочи завоевал две золотые медали / Reuters

Про це він заявив на прес-конференції в Москві, повідомляє ТАСС.

Раніше Зубков заявляв, що хотів би продовжити кар'єру в спорті в якості головного чи старшого тренера збірної Росії, але не знайшов розуміння ні у Федерації бобслею Росії, ні в міністерстві спорту РФ.

На рахунку спортсмена окрім двох золотих медалей Ігор у Сочі, "срібло" Олімпіади 2006 року в четвірках і "бронза" Ігор-2010 у двійках. Крім того, на чемпіонаті світу 2011 року екіпажу Зубкова не було рівних у змаганнях бобів-двійок.

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