Луческу задоволений скандальним новобранцем ”Шахтаря”

Сьогодні в Донецьку головний тренер футбольного клубу "Шахтар" Мірча ЛУЧЕСКУ офіційно представив журналістам новобранця команди – екс-гравця дніпропетровського "Дніпра" півзахисника Костянтина КРАВЧЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, М.ЛУЧЕСКУ вручив новобранцеві іменну футболку з 32-м номером, потиснув руку і побажав успіхів.

За словами М.ЛУЧЕСКУ, К.КРАВЧЕНКО "недаремно вважається одним із найталановитіших молодих футболістів в Україні".

"Упевнений, що найближчими роками він допоможе "Шахтареві" у завоюванні нових титулів. Можу сказати, що за час підготовки я задоволений Костянтином. За великим рахунком, можна говорити, що він завоював місце у складі", - сказав головний тренер гірників.

Перехід К.КРАВЧЕНКА у "Шахтар" супроводжувався скандалом. 25 грудня 2007 року ФК "Шахтар" запропонував футболістові укласти контракт, після чого ФК "Дніпро" заявив, що "Шахтар" "намагається вкрасти КРАВЧЕНКА", висловив "відкритий протест подібним діям ФК "Шахтар", попросивши "розібратися в цій ситуації компетентні органи Професійної футбольної ліги і Федерації футболу України". ФК "Шахтар" відкинув усі звинувачення з боку "Дніпра". Зрештою, на засіданні Бюро ПФЛ було ухвалене рішення зобов`язати ФК "Дніпро" підписати з ФК "Шахтар" контракт про перехід К.КРАВЧЕНКА.

Вартість трансферу футболіста з ФК "Дніпро" у ФК "Шахтар" становила в еквіваленті "5,5 млн. доларів США, включаючи ПДВ".

Крім того, Бюро ПФЛ "зауважило" К.КРАВЧЕНКУ за те, що "йому слід було своєчасно врегулювати питання зі своїм колишнім клубом".