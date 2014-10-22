Перша тренерська відставка сезону в баскетбольній Суперлізі сталася в БК "ДніпроАЗОТ"

Першою тренерською відставкою сезону 2014/15 в українській баскетбольній Суперлізі стало звільнення головного тренера БК "ДніпроАЗОТ" (Дніпродзержинськ).

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

"У зв'язку з незадовільними результатами команди, головний тренер БК "ДніпроАЗОТ" Віктор Кобзистий прийняв рішення піти у відставку. БК "ДніпроАЗОТ" дякує наставнику за роботу в клубі і бажає йому успіхів у нелегкій тренерській кар'єрі", - йдеться в повідомленні.

У новому сезоні "ДніпроАЗОТ" провів лише два матчі, але в обох поступився. Спочатку команда програла "Ферро-ЗНТУ" із Запоріжжя - 76:89, а потім поступилася "Хіміку" з Южне з розгромним рахунком 56:104.

На даний момент команда займає 9-е місце в турнірній таблиці Суперліги з 11 учасників.