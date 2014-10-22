БАТЕ приніс вибачення донецькому "Шахтарю" за расистські висловлювання уболівальників

Про це повідомляється на офіційному сайті ФК БАТЕ.

"Для нас це стало неприємним сюрпризом, за який соромно перед нашими друзями з Донецька. Ми не поділяємо позиції окремих наших "вболівальників". Навпаки, наш клуб вважає будь-які прояви расизму неприпустимими і закликає глядачів поважати всіх учасників змагань", - наголошується в заяві.

Також в клубі зазначили, що роблять дану заяву не тому, що БАТЕ загрожують санкції з боку УЄФА, а тому, що щиро вважають подібну поведінку "дикістю і ідіотизмом". "Сподіваємося, надалі на "Борисов-Арені" подібне не повториться", - резюмують в клубі.

Напередодні, в кінці матчу БАТЕ - "Шахтар", на 85-й хвилині суддя змушений був зупинити гру через расистські образи, яким піддався з боку вболівальників білоруського клубу гравець "Шахтаря" Адріано. Через 3 хвилини гра продовжилася.

Як повідомляв УНІАН, матч завершився розгромною перемогою "Шахтаря" з рахунком 7:0. П'ять голів у цьому матчі забив Адріано, який встановив новий рекорд результативності в історії клубу (на його рахунку 117 голів) і повторив досягнення аргентинця Ліонеля Мессі - 5 голів за один матч Ліги чемпіонів.