Повєткіну складно оцінити шанси суперників у бою Кличко - Пулєв
13:16, 22 жовтня 2014Спорт
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Російський суперважкоатлет Олександр Повєткін поділився своїми очікуваннями від майбутнього бою чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA, WBО, IBO і журналу «The Ring Magazine» Володимира Кличка проти обов'язкового претендента за версією IBF болгарина Кубрата Пулєва, заявивши, що передбачати чиюсь перемогу дуже складно.
Повєткін вважає, що у Кличка і Пулєва приблизно рівні шанси / manager.bg
Про це повідомляє портал Чемпіонат.
"У боксі дуже складно робити прогнози, до того ж на протистояння важковаговиків. У Пулєва є шанси, безумовно. Але варто пам'ятати, що за плечима у Кличка величезна кількість титульних поєдинків, на відміну від його суперника", - зазначив Повєткін, який був суперником Кличка-молодшого в бою річної давнини у Москві.
Як повідомляв УНІАН, бій Кличко - Пулєв відбудеться 15 листопада в Гамбурзі (Німеччина).
Читайте всі новини про бій Володимир Кличко - Кубрат Пулєв завдяки прес-туру у Гамбург, організованого офіційним фан-клубом братів Кличків спільно з ТМ «Агробізнес»
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