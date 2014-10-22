Повєткіну складно оцінити шанси суперників у бою Кличко - Пулєв

Про це повідомляє портал Чемпіонат.

"У боксі дуже складно робити прогнози, до того ж на протистояння важковаговиків. У Пулєва є шанси, безумовно. Але варто пам'ятати, що за плечима у Кличка величезна кількість титульних поєдинків, на відміну від його суперника", - зазначив Повєткін, який був суперником Кличка-молодшого в бою річної давнини у Москві.

Як повідомляв УНІАН, бій Кличко - Пулєв відбудеться 15 листопада в Гамбурзі (Німеччина).

Читайте всі новини про бій Володимир Кличко - Кубрат Пулєв завдяки прес-туру у Гамбург, організованого офіційним фан-клубом братів Кличків спільно з ТМ «Агробізнес»