На матчі Ліги чемпіонів у Москві вивісили прапор "Новоросії"
На матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА ЦСКА - "Манчестер Сіті", який відбувся напередодні в Москві, вболівальники вивісили прапор так званої "Новоросії", об'єднання терористичних організацій ДНР і ЛНР.
Про це повідомляє Gazeta.ru.
Цікаво, що зустріч офіційно проводилася при повністю порожніх трибунах.
Згідно з дисциплінарним рішенням УЄФА, армійці були покарані за поведінку своїх фанатів під час гостьового поєдинку з італійською "Ромою" (Рим) у матчі першого туру змагань сезону 2014/15.
Разом з тим, згідно з регламентом турніру, в будь-якому випадку передбачено присутність на грі певних категорій осіб: наприклад, співробітників клубів та запрошених спонсорів УЄФА. Це 360 осіб, запрошених УЄФА, так званий Клуб чемпіонів. "Якщо вони всі виявилися вболівальниками ЦСКА, то це питання до УЄФА", - пояснив директор по зв'язках з громадськістю ЦСКА Сергій Аксьонов.
Як повідомляв УНІАН, матч ЦСКА - "Манчестер Сіті" закінчився внічию - 2:2.