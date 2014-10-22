На матчі Ліги чемпіонів у Москві вивісили прапор "Новоросії"

Про це повідомляє Gazeta.ru.

Цікаво, що зустріч офіційно проводилася при повністю порожніх трибунах.

Згідно з дисциплінарним рішенням УЄФА, армійці були покарані за поведінку своїх фанатів під час гостьового поєдинку з італійською "Ромою" (Рим) у матчі першого туру змагань сезону 2014/15.

Разом з тим, згідно з регламентом турніру, в будь-якому випадку передбачено присутність на грі певних категорій осіб: наприклад, співробітників клубів та запрошених спонсорів УЄФА. Це 360 осіб, запрошених УЄФА, так званий Клуб чемпіонів. "Якщо вони всі виявилися вболівальниками ЦСКА, то це питання до УЄФА", - пояснив директор по зв'язках з громадськістю ЦСКА Сергій Аксьонов.

Як повідомляв УНІАН, матч ЦСКА - "Манчестер Сіті" закінчився внічию - 2:2.