Неймовірна перемога Шахтаря в Білорусі (всі відео голів)
09:38, 22 жовтня 2014Спорт
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Донецький "Шахтар" розгромив білоруський БАТЕ у третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів з рахунком 0: 7.
Reuters
Чотири з семи голів "Шахтар" забив за десять хвилин перед закінченням першого тайму.
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В матчі відзначився нападник "Шахтаря" Луїс Адріано: він забив у цій грі п'ять м'ячів.
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