Неймовірна перемога Шахтаря в Білорусі (всі відео голів)

Чотири з семи голів "Шахтар" забив за десять хвилин перед закінченням першого тайму.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖАдріано в матчі з БАТЕ повторив рекорд МессіПісля цього частина вболівальників БАТЕ просто залишили трибуни.

В матчі відзначився нападник "Шахтаря" Луїс Адріано: він забив у цій грі п'ять м'ячів.