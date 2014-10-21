Адріано став рекордсменом "Шахтаря" за кількістю голів
23:08, 21 жовтня 2014Спорт
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Гравець забив 4 голи за один тайм матчу з БАТЕ
Луїс Адріано став кращим бомбардиром в історії "Шахтаря" / Reuters
На 40-й хвилині матчу 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів з білоруським БАТЕ форвард «гірників» Луїс Адріано оформив хет-трик, довів особовий рахунок голів за «Шахтар» до 115 і став кращим бомбардиром в історії команди.
Про це повідомляє прес-служба ФК "Шахтар".
Раніше клубним рекордом володів Андрій Воробей - 114 голів.
Буквально через чотири хвилини бразилець забив четвертий м'яч у матчі, зробивши покер за 44 хвилини гри і підняв планку клубного рекорду до 116 голів.
"Шахтар" виграє у БАТЕ після першого тайму з рахунком 6:0.
УНІАН проводить відео онлайн-трансляцію матчу.
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