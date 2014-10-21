Адріано став рекордсменом "Шахтаря" за кількістю голів

На 40-й хвилині матчу 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів з білоруським БАТЕ форвард «гірників» Луїс Адріано оформив хет-трик, довів особовий рахунок голів за «Шахтар» до 115 і став кращим бомбардиром в історії команди.

Про це повідомляє прес-служба ФК "Шахтар".

Раніше клубним рекордом володів Андрій Воробей - 114 голів.

Буквально через чотири хвилини бразилець забив четвертий м'яч у матчі, зробивши покер за 44 хвилини гри і підняв планку клубного рекорду до 116 голів.

"Шахтар" виграє у БАТЕ після першого тайму з рахунком 6:0.

УНІАН проводить відео онлайн-трансляцію матчу.