Тенісист Долгополов вийшов у друге коло турніру у Валенсії
17:03, 21 жовтня 2014Спорт
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Українець Олександр Долгополов вийшов у другий раунд турніру Асоціації тенісистів-професіоналів ATP-500 в Валенсії (Іспанія).
Олександр Долгополов виграв стартовий матч турніру у Валенсії / Reuters
У стартовому матчі киянин обіграв французького гравця Жиля Сімона, повідомляє Тенісний портал України.
Гра, яка тривала 1 годину 6 хвилин завершилася з рахунком 6:0, 6:3.
На рахунку Долгополова 10 ейсів (подач на виліт) і 2 подвійні помилки.
Це перша перемога киянина за повернення до змагальної практики після проведеної операції на коліні, яку він переніс у липні.
Наступний суперник Долгополова визначиться в матчі між Жеремі Шарді (Франція) і Малеком Джазірі (Туніс).
Турнір у Валенсії триватиме до 26 жовтня.
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