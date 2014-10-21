Тенісист Долгополов вийшов у друге коло турніру у Валенсії

У стартовому матчі киянин обіграв французького гравця Жиля Сімона, повідомляє Тенісний портал України.

Гра, яка тривала 1 годину 6 хвилин завершилася з рахунком 6:0, 6:3.

На рахунку Долгополова 10 ейсів (подач на виліт) і 2 подвійні помилки.

Це перша перемога киянина за повернення до змагальної практики після проведеної операції на коліні, яку він переніс у липні.

Наступний суперник Долгополова визначиться в матчі між Жеремі Шарді (Франція) і Малеком Джазірі (Туніс).

Турнір у Валенсії триватиме до 26 жовтня.