УЄФА розгляне поведінку фанів на матчі Білорусь - Україна

Про це повідомляє мінське видання "Прессбол".

БФФ може бути покарана за «політичні гасла фанатів», а також за «недостатнє забезпечення безпеки на грі». ФФУ ставляться в провину «скандування вболівальників на політичну тематику», а також «кидання піротехніки» шанувальниками збірної України.

Поведінка білоруських та українських вболівальників буде розглянута на засіданні дисциплінарного комітету УЄФА 13 листопада.

Як повідомляв УНІАН, матч відбірного турніру Євро-2016 між збірними Білорусі та України відбувся 9 жовтня в Борисові і завершився перемогою гостей з рахунком 2:0.

Під час матчу фанати двох команд спільно виконували відому пісню про Президента РФ Володимира Путіна, а також скандували "Слава Україні! Героям слава!" і "Живе Білорусь!".