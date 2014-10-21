Прем'єр-ліга перенесла три матчі Кубку України з футболу

Про це повідомляє прес-служба УПЛ.

"У зв’язку із перенесенням 10 туру Чемпіонату ПЛ, враховуючи клопотання клубів-господарів, згоду суперників і телетрансляторів, Дирекція ПЛ затвердила зміни до розкладу матчів-відповідей 1/8 фіналу розіграшу Кубка України сезону 2014/2015 рр." - йдеться у повідомленні.

Згідно нового розкладу змінені дати проведення наступних матчів:

"Дніпро" – "Волинь" (відбудеться 27 жовтня о 19:00), "Динамо" - "Карпати" (відбудеться 28 жовтня о 19:00), "Металіст" - "Говерла" (відбудеться 29 жовтня о 19:30).

Інші матчі цього раунду змагань відбудуться згідно раніше затвердженного розкладу.

Як повідомляв УНІАН, матчі 10-го туру чемпіонату України з футболу (24-27 жовтня) були скасовані на прохання МВС України, через проведення виборів до Верховної ради України і неможливість забезпечити безпеку на стадіонах силами МВС під час проведення ігор.