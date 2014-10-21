Три боксера компанії К2 входять в Топ-15 рейтингу WBO

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Інтерконтинентальний чемпіон WBO Олександр Усик займає 9-ту сходинку у ваговій категорії до 91 кг.

Інтернаціональний чемпіон WBO Олександр Спірко розташувався на 4-й позиції рейтингу у ваговій категорії до 69 кг.

На 15-му місці у ваговій категорії до 79 кг розташувався Чемпіон світу за версією WBO серед молоді Умар Саламов, що представляє на міжнародній арені Росію, але підписав контракт з К2.

Чинним чемпіоном світу в суперважкій вазі за версією WBO є Володимир Кличко.

Рейтинг WBO оновлюється раз на місяць.