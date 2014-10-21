Три боксера компанії К2 входять в Топ-15 рейтингу WBO
13:24, 21 жовтня 2014Спорт
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Всесвітня боксерська організація (WBO) оприлюднила жовтневий рейтинг, згідно з яким відразу три боксери промоутерської компанії братів Кличків К2 увійшли в список Топ-15 в різних вагових категоріях.
Тріо українців входять в Топ-15 рейтингу WBO / akboxing.ru
Про це повідомляється на офіційному сайті організації.
Інтерконтинентальний чемпіон WBO Олександр Усик займає 9-ту сходинку у ваговій категорії до 91 кг.
Інтернаціональний чемпіон WBO Олександр Спірко розташувався на 4-й позиції рейтингу у ваговій категорії до 69 кг.
На 15-му місці у ваговій категорії до 79 кг розташувався Чемпіон світу за версією WBO серед молоді Умар Саламов, що представляє на міжнародній арені Росію, але підписав контракт з К2.
Чинним чемпіоном світу в суперважкій вазі за версією WBO є Володимир Кличко.
Рейтинг WBO оновлюється раз на місяць.
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