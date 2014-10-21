Володимир Кличко запросив на тренувальний табір напередодні бою з Пулєвим чотирьох українців

В якості спаринг-партнерів в Гоінг, розташований в австрійських Альпах, запрошені Сергій Радченко, Ісмаїл Сіллах і Яго Кіладзе, а одним з тренерів працює Сергій Городничий, повідомляє сайт офіційного Фан-клубу братів Кличко.

Для екс-партнера Володимира по олімпійській збірній України Городнічева це вже шоста за рахунком підготовка до бою Кличка-молодшого, в якій він бере участь. Радченко приїхав у табір вдруге - Сергій побував тут буквально в серпні, коли Володимир ще до травми проводив підготовку до поєдинку проти Пулєва (нагадаємо, що спочатку бій повинен був відбутися 6 вересня). Другий раз відчуває на собі удари Кличка під час спарингів і українець грузинського походження Яго Кіладзе. А ось Ісмаїл Сіллах - абсолютний дебютант тренувального табору Володимира. Уродженець Запоріжжя ще влітку висловлював бажання вийти в ринг проти абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

«Я фан Кличко і з ним не хотів би битися, а ось перейняти досвід, повчитися чомусь новому у Володимира на рингу було б супер, - розповідав нам Ісмаїл. - Тим більше, Пулєв мого зросту, часто працює джебом, тому, вважаю, я можу згодитися нашому чемпіонові в його тренувальному таборі. Чув, що Володимир у спарингах своїх опонентів не щадить. Але я можу спробувати позмагатися з Кличком у швидкості».

Нагадаємо, що свій останній бій Сіллах повів 30 листопада 2013 року проти росіянина Сергія Ковальова. На кону поєдинку стояв титул чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO) в напівважкій вазі (до 79,4 кг). На жаль, свій перший чемпіонський шанс на професійному рингу Ісмаїл не використовував - Ісмаїл був нокаутований у другому раунді. Після цієї поразки українець пішов на докорінні зміни у своїй боксерській кар'єрі.

«Я вирішив кардинально все змінити: тренера, техніку, обстановку, - зізнається Сіллах. - Трохи більше півроку тому я з сім'єю переїхав жити і тренуватися в Лас-Вегас. Тут все просякнуто боксом, багато боксерів і тренерів, мені є чому повчитися. Також я міняю вагову категорію - переходжу в крузервейт (важка вага - до 90, 7 кг). А через пару-трійку років можна спробувати себе і в суперважкій вазі. Моїм промоутером на папері залишається Рой Джонс, але до закінчення контракту залишилися лічені місяці. Будемо відвертими: ми не виправдали очікування один одного. Промоутери очікували від мене більшого, я теж очікував більшого від них. Сподіваюся, що після завершення терміну контракту буду співпрацювати з серйозними людьми. Поки ж хочу прогресувати в рингу, і тренувальний табір Володимира для цього чудово підходить».

Як повідомляв УНІАН, бій Кличко - Пулєв відбудеться 15 листопада в Гамбурзі (Німеччина).

Читайте всі новини про бій Володимир Кличко - Кубрат Пулєв завдяки прес-туру у Гамбург, організованого офіційним фан-клубом братів Кличків спільно з ТМ «Агробізнес».