Українка Беломоіна виграла змагання з маунтинбайку на трасі Баку-2015

Про це повідомляє прес-служба оргкомітету Баку-2015.

Беломоіна подолала трасу за 1 годину 24 хв. 46 сек., змагаючись у складних погодних умовах та при сильному вітрі, й випередивши на фініші двох переслідувачів з Швейцарії Катрін Стірнеманн і Лінду Індерганд.

Після фінішу Беломоіна, що займає 22-е місце в світовому рейтингу, зазначила: "Сама траса і організація змагань були на дуже високому рівні. Правда, було дуже вітряно, що створювало проблеми для спортсменок, але я зуміла впоратися. Відчуваю в собі сили і стимул готуватися до Європейських ігор Баку-2015".

У чоловічих змаганнях перемогу здобув швейцарець Мартін Фангер.

Як повідомляв УНІАН, I Європейські ігри відбудуться з 12 по 28 червня 2015 року в Баку. Більше 6 тисяч атлетів з 49 країн Європи в 20 видах спорту (16 з яких олімпійські і 4 неолімпійських) розіграють 253 комплекти нагород.

Українські спортсмени вже завоювали 112 ліцензій у таких видах спорту як плавання (19), вільна боротьба (16), веслування на каное (15), пляжний футбол (12), греко-римська боротьба (8), художня гімнастика (8), стрибки у воду (8), спортивна гімнастика (6), акробатична гімнастика (6), спортивна аеробіка (6), баскетбол 3х3 (4), стрибки на батуті (4).