Ударна хвиля завдала значної шкоди західній і східній частинам стадіону - в.о. гендиректора Донбас-Арени

Про це повідомляє прес-служба ФК "Шахтар".

Зокрема, Гунько зазначив: ""В результаті потужного вибуху ударна хвиля завдала значної шкоди західній і східній частинам арени. Частина скляного фасаду знищена, значна його площа отримала критичні пошкодження. Також постраждали внутрішні приміщення споруди. Зараз ведеться робота по фіксації ушкоджень, блокуються небезпечні зони. У нас прохання до всіх донеччан: ні за яких обставин не підходити до північної, західної і східної частин стадіону, це небезпечно".

Також гендиректор зазначив, що дивом ніхто з співробітників Донбас Арени та людей, які знаходилися на її території, не постраждав. Надалі будуть проведені роботи по більш точному дослідженню стану конструкцій і з'ясування можливості відновлення фасаду стадіону.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці в результаті вибуху в Донецьку постраждала Донбас-Арена.

Зазначимо, що це не перші вибухи в районі стадіону - 23 серпня на Донбас Арені пролунали два потужних вибухи, в результаті яких також постраждав фасад будівлі і енергетичний центр поруч зі стадіоном.