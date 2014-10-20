Збірна України з регбі розгромила Швецію у стартовому матчі Кубка Європейських Націй

Про це повідомляє прес-служба РК "Кредо-1963" (Одеса).

Вже зі стартових хвилин зустрічі підопічні тренера української команди Зураба Кікачеішвілі взяли ініціативу в свої руки. Перша ж атака гостей завершилася результативною спробою по краю Віталія Краснодемського - 0:5. Швидко повівши в рахунку, українці не збавили обертів. На 15-й хвилині за черговий фол з боку підопічних Джона Крістофера, арбітр призначив штрафний по центру. Олег Косарєв пробив точно - 0:8. Ще трохи згодом збірна України організувала другу спробу. Наші гравці виграли чужу сутичку в середині поля і розігнали контратаку, яку завершив Сергій Гарькавий 0:13. Точної була і реалізація у виконанні Косарєва 0:15. А ще 10 хвилин потому Володимир Войтов вразив ворота господарів поля красивим дроп-голом - 0:18. Згодом українці провели ще кілька атак і перший тайм завершився з рахунком 0:31.

Після перерви збірна України продовжувала володіти явною перевагою, однак шведам все ж вдалося організувати кілька непоганих атак. Скандинави кілька разів впритул підходили до залікової зони гостей, проте на останньому рубежі оборона «жовто-синіх» діяла бездоганно. Успішно відігравши ва обороні, підопічні Кікачеішвілі знову пішли в атаку і на 54-й хвилині ще організували чергову спробу з реалізацією 0:38. А незадовго до фінального свистка українці в шостий раз в матчі змусили капітулювати скандинавську оборону - спроба. Крім того, Олег Косарєв знову точно виконав реалізацію, 0:45.

Свій наступний матч збірна України проведе 8 листопада в Кишиневі проти команди Молдови.

Крім команд Швеції та Молдови суперниками української збірної в Дивізіоні 1В в сезоні 2014-2016 будуть команди Бельгії, Польщі та Нідерландів.