Фанати "Металіста" побили провокаторів за гасло "Харків - російське місто"

До сектора харківських уболівальників підійшла трійка чоловіків та почала кричати «Харьков – русский город», повідомляє сайт вболівальників ФК "Ворскла".

У відповідь на це, на бігову доріжку з сектору вибігли кілька десятків фанів харківської команди, які побили провокаторів. Сутичка ледь не переросла в масове побоїще та все заспокоїлось за кілька хвилин.

Як повідомляв УНІАН, матч "Ворскла" - "Металіст" завершився внічию - 0:0.