Фанати "Металіста" побили провокаторів за гасло "Харків - російське місто"
13:11, 20 жовтня 2014Спорт
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Фанати харківського футбольного клубу "Металіста" під час матчу 9-го туру УПЛ "Ворскла" - "Металіст" вчинили бійку на стадіоні у Полтаві через скандування провокаторів.
Харківські фанати побили провокаторів у Полтаві / wglife.com.ua
До сектора харківських уболівальників підійшла трійка чоловіків та почала кричати «Харьков – русский город», повідомляє сайт вболівальників ФК "Ворскла".
У відповідь на це, на бігову доріжку з сектору вибігли кілька десятків фанів харківської команди, які побили провокаторів. Сутичка ледь не переросла в масове побоїще та все заспокоїлось за кілька хвилин.
Як повідомляв УНІАН, матч "Ворскла" - "Металіст" завершився внічию - 0:0.
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