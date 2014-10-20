У дах «Донбас Арени» потрапив снаряд, над стадіоном піднімаються клуби диму (фото+відео)
13:08, 20 жовтня 2014Спорт
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«Донбас Арена» в Донецьку знову потрапила під артобстріл.
Як повідомляє "Террікон", снаряд прилетів в частину стадіону з боку вулиці Челюскінців.
Повідомляється, що снаряд влучив у дах стадіону. Зараз над ареною піднімаються клуби диму.
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Обстріл стався приблизно в 12:15, подробиці будуть відомі пізніше.
Тим часом аеропорт в Донецьку знаходиться під безперервним обстрілом. А на місці одного знищеного ворожого танка тут же з'являються два нових.
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