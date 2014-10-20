Визначена п`ятірка кращих гравців тижня баскетбольної Суперліги
Минулого тижня відбулися стартові матчі Чемпіонату України серед команд Суперліги, за підсумками яких була визнана п’ятірка кращих гравців.
Про це повідомляє офіційний сайт Суперліги.
Кращими захисниками тижня стали Олександр Рибалко («Ферро-ЗНТУ»), який в середньому за гру набирав 20.5 очка, 9.5 передачі, 4 підбирання та 2 перехоплення, а також Руслан Отверченко («Київ»), на рахунку якого 26 очок, 5 передач, 3 підбирання, 2 перехоплення й 1 блок-шот.
Кращими форвардами визнані Макс Адам Конате («Ферро-ЗНТУ») – 23.5 очка, 16 підбирань, 2.5 передачі, 2 перехоплення та 1 блок-шот в середньому за гру й Станіслав Тимофеєнко («Дніпро») – 12.5 очка, 12.5 підбирання, 4 передачі й 1 перехоплення.
Кращим центровим став Максим Сандул («Київ») – 15 очок, 17 підбирань, 6 передач, 2 перехоплення й 2 блок-шоти.
На даний момент лідером турнірної таблиці є БК "Хімік" (Южне) - 3 перемоги в трьох матчах. Також максимальний результат у "Ферро-ЗНТУ" (Запоріжжя) - 2 перемоги у 2 матчах.