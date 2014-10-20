Визначена п`ятірка кращих гравців тижня баскетбольної Суперліги

Про це повідомляє офіційний сайт Суперліги.

Кращими захисниками тижня стали Олександр Рибалко («Ферро-ЗНТУ»), який в середньому за гру набирав 20.5 очка, 9.5 передачі, 4 підбирання та 2 перехоплення, а також Руслан Отверченко («Київ»), на рахунку якого 26 очок, 5 передач, 3 підбирання, 2 перехоплення й 1 блок-шот.

Кращими форвардами визнані Макс Адам Конате («Ферро-ЗНТУ») – 23.5 очка, 16 підбирань, 2.5 передачі, 2 перехоплення та 1 блок-шот в середньому за гру й Станіслав Тимофеєнко («Дніпро») – 12.5 очка, 12.5 підбирання, 4 передачі й 1 перехоплення.

Кращим центровим став Максим Сандул («Київ») – 15 очок, 17 підбирань, 6 передач, 2 перехоплення й 2 блок-шоти.

На даний момент лідером турнірної таблиці є БК "Хімік" (Южне) - 3 перемоги в трьох матчах. Також максимальний результат у "Ферро-ЗНТУ" (Запоріжжя) - 2 перемоги у 2 матчах.