Тенісист Стаховський повернувся у число 60 кращих гравців світового рейтингу

В понеділок був опублікований новий рейтинг Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP), в якому киянин Сергій Стаховський вперше за майже три роки повернувся до 60 найсильніших тенісистів планети, піднявшись з 62-го на 60-е місце в класифікації.

Про це повідомляє Тенісний портал України. Кращим серед українців залишається Олександр Долгополов, який зберіг за собою 24-у позицію. Ілля Марченко на цьому тижні займає 170-у сходинку (-1), Денис Молчанов 176-у (-3), Артем Смірнов - 285-у (-1).

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