Жеребкування Євробаскету-2015 відбудеться 8 грудня
Жеребкування групового етапу чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу серед чоловічих команд відбудеться 8 грудня в Парижі.
Про це повідомляє прес-служба Російської федерації баскетболу (РФБ).
У змаганнях візьмуть участь 24 національні збірні - України, Бельгії, Франції, Ізраїлю, Росії, Боснії і Герцеговини, Македонії, Італії, Сербії, Хорватії, Грузії, Латвії, Словенії, Чехії, Німеччини, Литви, Іспанії, Естонії, Греції, Нідерландів, Туреччини, Фінляндії, Ісландії та Польщі.
Груповий етап змагань пройде у 4 містах різних країн Європи - Монпельє (Франція), Загреб (Хорватія), Берлін (Німеччина) і Рига (Латвія). Всі матчі плей-офф турніру пройдуть на футбольній арені "Стад П'єр Моруа" у французькому Ліллі (місткість - 27 тис.).
Як повідомляв УНІАН, спочатку турнір повинен був пройти в Україні, але через ситуацію в країні чиновники Європейського відділення Міжнародної федерації баскетбольних асоціацій (FIBA-Europe) прийняли рішення перенести турнір.
Разом з тим, Україна отримала право провести Євробаскет-2017.