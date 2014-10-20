Володимир Кличко почав спаринги в рамках підготовки до бою з Пулєвим

Найближчі три тижні у Кличка будуть щоденні спаринги, повідомляє сайт офіційного Фан-клубу братів Кличко.

Серед спаринг-партнерів в тренувальному таборі Кличко є й українець Ісмаїл Сіллах, який для цього спеціально прилетів до Австрії з Лас-Вегаса в минулу суботу.

Австрійські Альпи український чемпіон покине 8 листопада і переїде в Гамбург. У Гамбурзі до початку поєдинку Володимир проведе прес-конференцію (10 листопада), відкрите тренування (12 листопада) і церемонію зважування (14 листопада).

Як повідомляв УНІАН, бій Кличко - Пулєв відбудеться 15 листопада.

Всі 16 000 квитків на O2 World Arena на цей бій давно продані.

Читайте всі новини про бій Володимир Кличко - Кубрат Пулєв завдяки прес-туру у Гамбург, організованого офіційним фан-клубом братів Кличків спільно з ТМ «Агробізнес».