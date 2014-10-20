Сергій Будза став чемпіоном України зі спортивної ходьби

У рамках змагань також проходив міжнародний Кубок «Вечірній Івано-Франківськ» й чемпіонат України серед команд ДЮСШ, СДЮШОР.

Змагання відбувалися на сертифікованій трасі, яка наступного року прийматиме Кубок Європи зі спортивної ходьби. Переможців визначали в усіх вікових категоріях. Проте родзинкою чемпіонату стала дистанція 50 км серед чоловіків.

До Івано-Франківську приїхали троє володарів командного «срібла» Кубка світу-2014 зі спортивної ходьби на 50 км – Ігор Сахарук, Сергій Будза й Андрій Гречковський. До них приєднався Іван Лосєв, володар командного Кубка світу-2014 зі спортивної ходьби на 20 км. Саме ця четвірка і розігрувала медалі чемпіонату України.

Чемпіоном України зі спортивної ходьби на 50 км став Сергій Будза (3:48.50 год). У Андрія Гречковського (3:49.06) й Ігоря Сахарука (3:57.50) срібна й бронзова медалі відповідно. Іван Лосєв четвертий (3:59.25). Гречковський додав до колекції також «золото» змагань серед молоді.