УЄФА дискваліфікувала тренера Тимощука

Контрольно-дисциплінарний комітет УЄФА дискваліфікував головного тренера пітерського "Зеніта" Діка Адвоката на три матчі єврокубкових турнірів. Наставник покараний за поведінку в зустрічі 1/16 фіналу Кубка УЄФА проти іспанського "Вільярреала" (1:2), під час якої голландець був видалений, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Під час трьох найближчих єврокубкових матчів "Зеніта" Адвокат зможе перебувати на трибунах, але йому буде заборонено спускатися до лави запасних, заходити в роздягальню і в технічну зону. "Зеніт" може подати апеляцію протягом найближчих трьох днів.

Матч "Вільярреал" - "Зеніт", що відбувся в Іспанії 21 лютого, завершився перемогою господарів з рахунком 2:1, але в 1/8 фіналу вийшов російський клуб, який виграв першу зустріч (1:0). У 1/8 фіналу суперником "Зеніта" буде французький "Марсель". Перший матч пройде 6 березня у Франції, а матч відповідь - 12 березня в Санкт-Петербурзі.

Дискваліфікація Адвоката поширюється на обидві ці зустрічі, а також ще на один матч єврокубкових турнірів.

Лента.ру