УЄФА дискваліфікувала тренера Тимощука
11:15, 29 лютого 2008Спорт
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Три матчі єврокубків Адвокат не сяде на лаву
|Дік Адвокат
Під час трьох найближчих єврокубкових матчів "Зеніта" Адвокат зможе перебувати на трибунах, але йому буде заборонено спускатися до лави запасних, заходити в роздягальню і в технічну зону. "Зеніт" може подати апеляцію протягом найближчих трьох днів.
Матч "Вільярреал" - "Зеніт", що відбувся в Іспанії 21 лютого, завершився перемогою господарів з рахунком 2:1, але в 1/8 фіналу вийшов російський клуб, який виграв першу зустріч (1:0). У 1/8 фіналу суперником "Зеніта" буде французький "Марсель". Перший матч пройде 6 березня у Франції, а матч відповідь - 12 березня в Санкт-Петербурзі.
Дискваліфікація Адвоката поширюється на обидві ці зустрічі, а також ще на один матч єврокубкових турнірів.
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