Прем'єр-ліга, 9-й тур, "Дніпро" - "Чорноморець": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Дніпропетровську проходить матч 9-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Дніпро" приймає одеський "Чорноморець".

У цій грі зустрічаються лідер національної першості і один з провідних колективів українського футболу попередніх років.

Дніпропетровський "Дніпро", який багато років перебував поблизу призерів, а в минулому сезоні зійшов на 2-е місце в підсумковій турнірній таблиці, зараз вже протягом трьох турів є лідером національної першості. У попередніх 8 турах першості команда виграла 7 матчів, лише одного разу зігравши внічию - 22 очки. У поточній таблиці "Дніпро" знаходиться на 2-му місці лише тому, що київське "Динамо" провело на 1 гру більше, вже зігравши свій матч 9-го туру. У той же час, 9 матчів зіграв вже і донецький "Шахтар", який все одно відстає від "Дніпра" на 1 бал. За втраченими ж очками гірники відстають на 4 пункти.

У свою чергу, одеський "Чорноморець", багато років поспіль входив в п'ятірку лідерів українського футболу, в нинішньому сезоні поряд з харківським "Металістом" відчуває серйозні труднощі скоротивши п'ятірку вітчизняних грандів до трійки. На даний момент "Чорноморець" посідає 8-е місце в турнірній таблиці, набравши у 8 матчах лише 10 очок.

На котируваннях букмекерських контор явним фаворитом сьогоднішнього матчу є "Дніпро". На перемогу господарів поля ставки приймаються з коефіцієнтом 1,5 до 1, на нічию - 4,2 до 1, а на перемогу одеситів - 7,9 до 1.