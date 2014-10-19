Прем'єр-ліга, 9-й тур, "Карпати" - "Іллічівець": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Львові проходить матч 9-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Карпати" приймають маріупольський "Іллічівець".

У цьому матчі зійшлися команди, які посідають останні 13-е і 14-е місця в турнірній таблиці.

У багаторічних середняків українського елітного футбольного дивізіону "Карпат" та "Іллічівця" нинішній сезон виходить вкрай складним. А для маріупольців до всіх проблем додалося те, що домашні матчі вони змушені проводити або на полях суперників, або на нейтральному полі. Ситуація на Донбасі змушує організаторів змагань перестраховуватися.

І львів'яни, і маріупольці в цьому сезоні у 8 матчах набрали лише 2 очки. "Карпати" ще в першому турі зіграли внічию в Ужгороді з "Говерлою" - 2:2, а потім, в 7-му турі, команда зіграла внічию з харківським "Металістом" - 3:3. У свою чергу, "Іллічівець" у 2-му турі зіграв внічию з одеським "Чорноморцем" - 3:3, а в 6-му турі з "Говерлою" - 2:2. Решту 6 матчів УПЛ обидві команди програли.

Разом з тим, у Кубку України обидві команди дійшли до 1/8 фіналу. У перших матчах цієї стадії змагань "Карпати" у Львові програли київському "Динамо" - 0:1, а "Іллічівець" вдома з таким же рахунком поступився полтавській "Ворсклі".

На котирування букмекерських контор явним фаворитом сьогоднішнього матчу є львівська команда. На перемогу "Карпат" ставки приймаються з коефіцієнтом 1,6 до 1, на нічию - 3,9 до 1, а на перемогу маріупольців - 6,7 до 1.