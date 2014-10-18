Київське "Динамо" розгромило "Говерлу" у матчі УПЛ

В Ужгороді завершився матч 9-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Говерла" приймала київське "Динамо" і програла з рахунком 0:4.

Доля матчу була вирішена ще на початку першого тайму.

Кияни активно розпочали гру і вже на 12-й хвилині забили перший і, відповідно, переможний гол у ворота суперника. Влучний удар завдав Артем Кравець. В ході швидкої атаки Андрій Ярмоленко зробив передачу в штрафну на Сергія Сидорчука, а той у воротарський майданчик на Кравця. Гравцеві залишалося тільки закотити м'яч у порожні ворота.

А в самій кінцівці тайму, на 43-й хвилині, відзначився Сергій Сидорчук, що скористався грубою помилкою суперника. Джермейн Ленс зробив навіс в штрафну, де гравець "Говерли" Андрій Хомин головою зкинув м'яч прямо на ногу Сидорчуку, який точним ударом відправив м'яч у кут воріт.

Відразу ж після перерви, на 46-й хвилині Ленс довів рахунок до великого. На вході в штрафну він розіграв "стіночку" з Ярмоленко, після чого чітко пробив з лінії штрафного - 3:0. А вже в кінцівці, на 80-й хвилині "Динамо" забило четвертий гол. Огнадон Акакпо збив у штафній площі Ярмоленко, отримав попередження і пенальті у свої ворота. 11-метровий реалізував Олег Гусєв - 4:0.

Раніше в цьому турі донецький "Шахтар" розгромив луцьку "Волинь" - 6:2, запорізький "Металург" і донецький "Олімпік" зіграли внічию - 2:2, а полтавська "Ворскла" і харківський "Металіст" також зіграли внічию - 0:0.

Таким чином, "Динамо" вийшло на 1-е місце в турнірній таблиці, набравши 23 очки. У дніпропетровського "Дніпра" 22 бали (1 гра в запасі), а у донецького "Шахтаря" - 21.