Гандбольний "Мотор" знову програв матч Ліги чемпіонів

У київському Палаці спорту завершився матч 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів ЄГФ (Європейської гандбольної федерації), в якому запорізький "Мотор" приймав данський "Ольборг" і програв з рахунком 25:28.

Доля матчу вирішилася у другому таймі.

"Мотор" вдало розпочав матч і вже на 8-й хвилині, за рахунку 6:1 на користь українського чемпіона, тренер данців змушений був взяти хвилинний тайм-аут. І якщо відразу це нічого не дало (запорожці відбили атаку суперника, а у повторній збільшили свою перевагу до 7:1), то потім суперник перехопив ініціативу вже до середини тайму зрівнявши рахунок - 7:7. Рівновага протрималася до кінця першої 30-хвилинки - 13:13.

А на початку другого тайму гості закинули 3 м'ячі і створили собі солідну перевагу - 16:13. Протягом тайму "Ольборг" доводив свою перевагу до 4-5 голів, але, в підсумку, зберіг "+3" - 28:25.

Кращим гравцем матчу у складі "Мотора" став Сергій Онуфрієнко - 9 голів. На рахунку Сергія Бурки та Олександра Шевельова - по 5 м'ячів.

Таким чином, "Мотор" зазнав 4-ї поразки поспіль у Лізі чемпіонів і, як і раніше, займає останнє 6-е місце в групі D.