"Шахтар" розгромив "Волинь" у стартовому матчі туру Прем'єр-ліги

У Львові завершився стартовий матч 9-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому донецький "Шахтар" приймав луцьку "Волинь" і обіграв суперника з великим рахунком - 6:2.

Доля матчу вирішилася в середині другого тайму.

Номінальні господарі поля активно розпочали матч і вже на 4-й хвилині рахунок відкрив Дентіньо. Після масованої атаки "Шахтаря" і кількох спроб пробити по воротах, Ілсіньо пробив у напрямку воріт, а Дентіньо з лінії воротарського проштовхнув м'яч у сітку.

Втім, в середині тайму гра вирівнялася, і на 22-й хвилині гол забив Ерік Бікфалві. Гравець виконав прямий удар зі штрафного і після рикошету від Ілсіньо, м'яч влетів у кут воріт. Голкіпер донеччан П'ятов виручити свою команду вже не міг.

Однак, ще до кінця тайму "гірники" вийшли вперед. На 36-й хвилині гол забив Луїс Адріано. М'яч у штрафному "Волині" злетів високо над полем, Адріано в силовій боротьбі виграв його у захисників, і несильним, але точним ударом в кут воріт забив гол.

Відразу ж після перерви, на 47-й хвилині Даріо Срна збільшив перевагу гірників до двох голів, але, на 57-й хвилині Алессандро Селін знову скоротив різницю в рахунку - 3:2. А в самій кінцівці матчу " гірники " втілили свою ігрову перевагу у великий рахунок. Протягом останніх 5 хвилин голи у ворота "Волині" забили Алекс Тейшейра, Дуглас Коста і Луїс Адріано, який зробив дубль.

Таким чином, "Шахтар" набрав 21 очко і обійшов київське "Динамо" в турнірній таблиці на даний момент. Правда, гірники зіграли на 1 матч більше. Лідирує, як і раніше, дніпропетровський "Дніпро" - 22 бали.

9-й тур УПЛ триватиме до 19 жовтня.